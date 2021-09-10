شاهد.. إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاجون

🎥 إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة #كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت لـ #المملكة عبر عدد من المنافذ البرية والجوية والبحرية. https://t.co/Y6SihiJRH1 pic.twitter.com/JdpvXy3vth

— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 10, 2021