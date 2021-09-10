شاهد.. إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاجون

الرياض : البلاد
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أربع محاولات لتهريب 1,121,722 حبة كبتاجون،. وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عددٍ من المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية.
وأوضحت الهيئة أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض،. حيث عُثِر على 112,810 حبات كبتاجون كانت مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن (عجّانات منزلية) وردت للمملكة عبر المطار،. حيث جرى إخفاء المضبوطات أسفل الوعاء الذي يوضع العجين بداخله، كما تمكّن الجمرك من إحباط محاولة أخرى لتهريب 80.000 حبة كبتاجون،. بعد العثور عليها مُخبأة في “طرد بريدي” يحتوي على “فلاتر لتنقية المياه”.
🎥 إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة #كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت لـ #المملكة عبر عدد من المنافذ البرية والجوية والبحرية. https://t.co/Y6SihiJRH1 pic.twitter.com/JdpvXy3vth
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 10, 2021