تسريبات عن تصميم ومكونات النظارة الذكية من فيسبوك .. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة فيسبوك قبل ساعات عن النظارة الذكية التي من المفترض إطلاقها.

ونشر المدون التقني الشهير «إيفان بلاس» عبر موقع التغريدات «تويتر»، تسريبا عن تصميم ومكونات النظارة، بحسب ما جاء في موقع «سبوتنيك» الروسي.

كما أفادت المعلومات المسربة، أن النظارة الجديدة تحمل اسم «Ray Ban Stories».

ما يعني وجود تعاون بين شركة النظارات الإيطالية الشهيرة، وشركة «فيس بوك».

حيث ستكون مخصصة في الفيديوهات القصيرة على موقع التواصل «ستوريز».

وبحسب التسريبات التي ظهرت، فإن نظارة «فيس بوك»، تتشابه، مع الأجيال الأولى من نظارة شركة «سناب Spectacles».

وتلك النظارات كانت تعتمد على تصوير بعض الفيديوت القصيرة، بواسطة العدسات الثابتة في الكاميرا.

تعاون فيس بوك وشركة للنظارات

وستركز النظارة «فيس بوك»، بشكل كبير على إثراء المحتوى الذي يتم مشاركته عبر «ستوري فيس بوك»، بحسب ما أوحى اسم النظارة، ويصور المستخدم فيديوهات ثرية تقدم تجربة تفاعلية مصورة من زاوية رؤيته الشخص الأول المميزة، ومن ثم يمكنه مشاركة المقاطع عبر مختلف منصات موقع «فيسبوك».

مارك يتحدث عن المنتج

كان « مارك زوكربيرج»، مؤسس موقع «فيس بوك»، قد تحدث عن المنتج، مشيرًا أنه جزء من رحلة الشركة نحوالنظارات الإلكترونية في المستقبل، ويجري العمل أيضًا على تطوير النظارات.