المملكة تشارك في معرض معدات الدفاع والأمن

الرياض ـ البلاد

تعتزم المملكة العربية السعودية، المشاركة بجناح سعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI)، بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية “الشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي”، بالاضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي، وذلك تحت شعار “استثمر في السعودية”، خلال الفترة من 14 حتى 17 من شهر سبتمبر الجاري في مركز “اكسيل لندن” بالعاصمة البريطانية لندن.

ويأتي تمثيل المملكة في المعرض الدولي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة –رعاها الله- بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50 % من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما يستهدف تمثيل المملكة في المعرض الدولي عقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الدولية.