“القرشي” صاحب برونزية البارالمبية يهدي إنجازه للشعب السعودي

جدة- خالد مرضاح
حظي عبدالرحمن القرشي المتوج ببرونزية سباق 100م. كراسي متحركة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو. باستقبال حافل رسمي وجماهيري من أهله وزملائه. لدى وصوله أمس إلى مطار الملك عبدالعزيز، الدولي بجدة.
حيث تقدم مدير عام فرع وزارة الرياضة. بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، والدكتور. راشد بن زومة رئيس مجلس إدارة نادي. ذوي الإعاقة بمحافظة جدة، والدكتور نعيم مهدي. الرئيس التنفيذي للنادي، وأبوبكر العمودي عضو مجلس. إدارة النادي، وعبدالله الغامدي عضو مجلس الإدارة. قائمة مستقبليه، بعد تحقيقه الميدالية البرونزية وتشريفه. للوطن في أسرع سباقات القوى بدورة الألعاب. البارالمبية التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في العاصمة اليابانية.