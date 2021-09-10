الرياضة

“القرشي” صاحب برونزية البارالمبية يهدي إنجازه للشعب السعودي

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1443 هـ      10 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- خالد مرضاح

حظي عبدالرحمن القرشي المتوج ببرونزية سباق 100م. كراسي متحركة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو. باستقبال حافل رسمي وجماهيري من أهله وزملائه. لدى وصوله أمس إلى مطار الملك عبدالعزيز، الدولي بجدة.
حيث تقدم مدير عام فرع وزارة الرياضة. بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، والدكتور. راشد بن زومة رئيس مجلس إدارة نادي. ذوي الإعاقة بمحافظة جدة، والدكتور نعيم مهدي. الرئيس التنفيذي للنادي، وأبوبكر العمودي عضو مجلس. إدارة النادي، وعبدالله الغامدي عضو مجلس الإدارة. قائمة مستقبليه، بعد تحقيقه الميدالية البرونزية وتشريفه. للوطن في أسرع سباقات القوى بدورة الألعاب. البارالمبية التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في العاصمة اليابانية.

وأهدى البطل الأولمبي عبدالرحمن القرشي ميداليته البرونزية لكل أبناء. الوطن الذين تابعوا رحلة نجاحه في الألعاب. البارالمبية، وعبر عن خالص الشكر والعرفان للدعم. غير المسبوق من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله.
وثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها وزير. الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مؤكدًا. أنه يقف وراء كل إنجاز سعودي، مشيدًا. في الوقت نفسه بالدعم الذي وجده من. نادي جدة لذوي الإعاقة، وثقتهم واهتمامهم به. من جميع النواحي؛ الأمر الذي ساهم في. تحقيق الإنجاز السعودي العالمي.

وقال مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة. المكرمة عبد العزيز بن عبود: أسمى آيات التهاني. والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكذلك لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وزير الرياضة، على الإنجاز الكبير الذي يسجل باسم. الوطن بتحقيق البطل عبدالرحمن القرشي برونزية دورة. الألعاب البارالمبية في سباق ١٠٠ متر على الكراسي المتحركة. بالعاصمة اليابانية طوكيو، مع أمنياتي الكبيرة لجميع الرياضيين بالتوفيق.

وأكد الدكتور راشد بن زومة رئيس نادي. ذوي الإعاقة بمحافظة جدة، على إقامة حفل. تكريم للقرشي وأبطال البارالمبية الذين شرفوا الوطن. في المحفل العالمي، وهنّأه بالإنجاز الذي أسعد الجميع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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