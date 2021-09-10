الرؤية: المكفوفون عناصر فاعلة في المجتمع

عبدالله صقر – مركز المعلومات

في 25 من يوليو عام 1964م نشرت “البلاد” تقريرا بعنوان (مدير التعليم الخاص يشيد بجهود الدولة في مجال تعليم المكفوفين في اجتماع مربي المكفوفين في بيروت) تناول فيه الخبر عودة مدير التعليم الخاص بوزارة المعارف الأستاذ عبدالله الغانم الى المملكة بعد ان مثلها في اجتماع مربي المكفوفين في الشرق الأوسط وحضرته العديد من الدول إضافة الى منظمة اليونسكو والمؤسسة الامريكية لمكفوفي ما وراء البحار.



كما القى الغنام كلمة تحدث فيها عن تاريخ تعليم المكفوفين بالمملكة وجهود الوزارة نحو النهوض بمستواه مؤكدا أن النظام الأساسي للحكم كفل حق المعاقين ونشر مفاهيم العدل والمساواة ومنع التمييز على أي أساس ومنها الإعاقة.

ومع تنامي اهتمام المملكة بذوي القدرات الخاصة صدر نظام رعاية شؤون المعوقين عام 2000م حيث يشير في مادته الثانية إلى أن الدولة تكفل حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على تقديم هذه الخدمات.

واليوم يستطيع المكفوف في المملكة ان يقرأ ويكتب بفضل الله أولا ثم ما وفرته المملكة من دعم كبير وتسخير آخر ما توصلت اليه العلم في خدمة هذه الشريحة العزيزة.

الرؤية والمكفوفون

وأولت رؤية المملكة 2030 للتحول الوطني المكفوفين وتعليمهم جل اهتمامها.

كما تضمنت الرؤية بنوداً خاصة تتعلق بذوي الإعاقة، لتمكينهم من الحصول على تعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وإمدادهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، كما تضمنت الرؤية تمكين هذه الفئة من الحصول على فرص عمل مناسبة.

وعملت المملكة على برنامج جودة الحياة وتأهيل الجانب الاجتماعي لكافة فئات المجتمع منذ وقت مبكر إلى جانب الاهتمام باحتياجات المكفوفين من فاقدي البصر عبر الدراسات والبرامج والأبحاث في ظل ما تشهده المملكة من نهضة معرفية واقتصادية مكنتها لأن تكون أحد أهم الدول التي برزت في استخدامات اللغة العالمية للمكفوفين “برايل”.

التقنية في خدمة المعاقين بصريا

عملت المملكة منذ وقت مبكر على خدمة وتطوير برامج العمل للمكفوفين في مجالات كثيرة، حيث أنشأت المعاهد والدورات والبرامج المختلفة إلى جانب تهيئة المدارس والجامعات لذلك عبر برنامج وطني يضمن حق المكفوفين في العلم والمعرفة.

كما حرصت المملكة على تأسيس مراكز متخصصة في الإعاقة البصرية وتقديم عدد من الخدمات والبرامج الاجتماعية والنفسية والتربوية من الجنسين، وتعريف المجتمع وتوعيته بقدراتهم واحتياجاتهم.

وكانت طباعة القرآن الكريم بخط برايل إحدى أهم الدلائل على مدى اهتمام المملكة بفئة المكفوفين، حيث تتميز بأعلى مواصفات الجودة شكلاً ومضموناً، بعد أن خضعت للتدقيق والمراقبة الشاملة من قبل المختصين في هذه اللغة.

كما تحملت الدولة التكلفة المالية لطباعة الكتب التعليمية بطريقة برايل على نفقتها الخاصة وخصصت ميزانيات ضخمة حرصاً منها على تذليل كافة الصعوبات امام تعليم المكفوفين . وتقدم إدارات التعليم بالمملكة أفضل الخدمات التعليمية والتربوية لذوي الإعاقة كافة ومن ضمنهم الإعاقة البصرية من خلال إدارة التربية الخاصة.

ففي منطقة الرياض وحدها تم افتتاح المعاهد و24 برنامجا لجميع المراحل ( ابتدائي ومتوسط وثانوي ) لذوي الإعاقة البصرية.

إضافة الى إقامة العديد من الدورات التدريبية لتطوير مهارات معلمات التعليم العام في جميع التخصصات على تدريس لغة برايل، وتوفير الوسائل التعليمية والتجهيزات المناسبة من ضمنها الوسائل المساعدة لتعليم برايل مما ييسر لذوي الإعاقة البصرية العملية التعليمية.

وجندت المملكة كل إمكاناتها في تسخير اخر ما توصلت اليه التقنية في خدمة المعاقين ومنهم ذوو الإعاقة البصرية وذلك بتأمينها لهذه الأجهزة الحديثة لإدارة التعليم الخاص ما سهلت التعلم والتواصل للمكفوفين.

ومنها ما عددته مديرة إدارة التربية الخاصة في إدارة تعليم الرياض ابتسام محمد الأحمد العام الماضي من أجهزة ابتداء بالمكبر الإلكتروني و قلم أنفوفوكس4 وآلة بيركنز الكلاسيكية، وجهاز حاسب آلي بلغة برايل و مفكرة إلكترونية ، و حتى طابعة بلغة برايل، حيث تم توزيعها على معاهد النور وبرامج العوق البصري وعلى كافة الطلبة المكفوفين في جميع المراحل التعليمية، كما تم الاهتمام بالبيئة المكانية لهم وتهيئتها لتلائم احتياجاتهم، إضافةً إلى توفير المساعدات لهم ومن ضمنها ترجمة جميع التعليمات والخرائط الإرشادية بطريقة برايل لمنحهم حياة ميسرة أكثر.

فيما أوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام في جمعية كفيف خالد الحميدي الحربي أن المملكة دعمت المكفوفين من خلال توفير آلات بيركنز التي بمثابة القلم للكفيف والتي يتم توزيعها مجاناً لجميع طلبة التعليم في المدارس، كما يتم توزيع عدد آلتين لكل كفيف في التعليم الأولى في المدرسة، والأخرى تكون لديه في منزله تيسيراً له نظراً لكبر حجمها.

منصة إلكترونية لاختبارات المكفوفين

ومع بداية العام الحالي أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب منصة إلكترونية لاختبارات المكفوفين -تجريبيًا- عبر المقرات المحوسبة تمكّن المكفوف من التحكم في أداء الاختبار وذلك ضمن الخيارات الاستراتيجية للتحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني للاختبارات والتقويم، وتحقق أهداف الهيئة ومسؤولياتها في خدمة جميع المستفيدين والمستفيدات من المقاييس والاختبارات.

كما أعلنت الهيئة عن إتاحة التسجيل للمعلمين والمعلمات المكفوفين في اختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية وخصصت لهم رقما موحدا لتسهيل إجراءاتهم في اختبارات الرخصة.