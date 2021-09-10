الأرقام القياسية تتساقط

متابعة- حمودالزهراني
شهدت النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد. للهجن، تساقط الأرقام القياسية المسجلة في النسختين. الأولى عام 2018م، والثانية عام 2019م، بداية. في عدد المطايا المشاركة، حيث سجلت النسخة الحالية. مشاركة 14.856 مطية كاسرة الرقم المسجل. في النسخة الثانية؛ التي شارك فيها 13.377 مطية.
كما شهدت النسخة الحالية تجاوز صفقات سوق. انتقالات الهجن على هامش المهرجان حاجز الـ 100. مليون ريال، حيث لم تتجاوز قيمة صفقات. انتقال ملكية المطايا في النسختين الأولى والثانية. أكثر من 80 مليون ريال.
وكسرت أربع مطايا في النسخة الحالية التواقيت. الزمنية المسجلة في النسختين الماضيتين بتسجيل الزمن. الأسرع، حيث سجلت المطية “لواحظ” لمالكها صاحب. السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف. زمناً قدره 2:48.634 دقيقة في فئة “الحقايق”، والمطية. “كفا” لمالكها سليمان بن عبد الله بن سليم. زمناً قدره 5:51.127 دقيقة في فئة “اللقيا”. والمطية “مخيفة” لمالكها عامر بن راشد المري. زمناً قدره 7:39.899 دقيقة في فئة “الجذاع”، وأخيراً. المطية “الضعاين” لمالكها هجن الشحانية، سجلت زمناً. قدره 9:21.757 دقيقة في فئة “الثنايا”.
كما حظيت النسخة الحالية- ولأول مرة- بمنافسة. أكثر من ثلاثة ملاك على جائزة سيف. ولي العهد، حيث تم كسر حاجز الـ 50. نقطة لأول مرة بسبب دخول ملاك جدد. في النسخة الحالية.
وأصبحت النسخة الحالية، الأولى التي تشارك فيها. سيدة أعمال من ضمن الملاك، لتصبح أمل. بنت مسفر الفاران، أول سيدة ومالكة للهجن. تشارك في مهرجان ولي العهد للهجن.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م