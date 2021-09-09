119 إصابة جديدة بكورونا

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل (119) إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد19) وتعافي (188) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2387) حالة منها (589) حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (545624) حالة، وحالات التعافي (534639) حالة، كما تم تسجيل (7)حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8598) حالة.

وأكدت الوزارة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها، مهيبة بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح، كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.