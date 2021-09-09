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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني سبل تعزيز العلاقات

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1443 هـ       9 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة : البلاد

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم بمعالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي،. وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع مجالات التعاون المشترك، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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