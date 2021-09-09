فريق نخبة دوري المدارس يكتسب خبرة من برشلونة

الرياض – هاني البشر
يواصل فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة. القدم، تنفيذ برنامج معسكره الإعدادي في مرحلته. الثانية الحالية في مدينة برشلونة، التي تأتي. امتدادًا للمرحلة الأولى التي أقيمت في مدريد. حيث لعب الفريق اليوم” الخميس” مباراة تجريبية. مع فريق برشلونة (U 17)، وهي التجربة الثالثة له في. المعسكر بعد تجربتي فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
وحرص مدرب فريق نخبة لاعبي دوري المدارس. ياغو أغالير على إشراك جميع اللاعبين في. مباراة اليوم؛ وذلك لإكسابهم خبرة ومعارف فنية. إضافية من هذه المباريات التجريبية، حيث أشرك. المدرب خلال شوطي المباراة اللاعبين، حمزة شحاته (حارس)، وعبدالله الربيعة. (مدافع)، وفراس رباط (مدافع)، وبهيان القحطاني (ظهير أيمن)، وفيصل عبدالرزاق (ظهير أيسر)، وجواد هاشم (محور)، وعبدالله العلي (محور)، وإبراهيم عقيل (محور)، وعبدالرزاق عواجي (جناح أيسر)، ومالك حمزة (جناح أيمن)، وعلوي العطاس (مهاجم)، بالإضافة إلى قائمة الاحتياط، وهم، عبدالله البليهي (حارس – شارك في الشوط الثاني)، وعبدالصمد القحطاني (مهاجم – شارك في الشوط الثاني)، وفهد الدهمشي ( محور – شارك في الشوط الثاني)، ورويد الهوساي (جناح أيسر – شارك في الشوط الثاني)، وفهد الشايع (محور – شارك في الشوط الثاني)، وعلي العطاس (ظهير أيمن – شارك في الشوط الثاني)، وسعيد العامري (محور – شارك في الشوط الثاني).
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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