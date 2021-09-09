المحليات

سعد آل مسعود متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للمنافسة

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1443 هـ       9 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أصدر محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم قرارًا. بتعيين مدير إدارة العلاقات والإعلام سعد بن حمد آل مسعود متحدثًا رسمياً للهيئة العامة للمنافسة.

ويأتي هذا القرار لرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على جميع التساؤلات حول الهيئة والمجالات التي تعمل عليها، والتوعية بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالمنافسة، كما يسهم المتحدث الرسمي في الإجابة على استفسارات وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومدّها بالمعلومات والإحصائيات ذات الموثوقية العالية، إذ يتمتع آل مسعود بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

يذكر أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا للأمر السامي المتضمن وجوب قيام الوزارات والهيئات. والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها للتفاعل والتواصل مع المستفيدين والمجتمع بشكل عام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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