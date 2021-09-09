تدشين خطة وكالة شؤون المسجد الحرام وتحديث رموز الشبكة اللاسلكية

مكة المكرمة- البلاد

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الخطة الاستراتيجية لوكالة شؤون المسجد الحرام والتحديث الجديد لرموز الشبكة اللاسلكية، بحضور فضيلة مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وعدد من أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الرئيس العام ومساعديهم.

وقال فضيلته:” نسعد في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بكل عمل يسهم في تطور الخدمات وتقدمها، بما يعكس الصورة الإيجابية التي تبذل في بيت الله الحرام لقاصديه وذلك انفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر، حفظهم الله، سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسداد”.

وأوضح مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين الدكتور الدكتور سعد بن محمد المحيميد أن الخطة تعنى بالإشراف على جميع أعمال وكالات الرئاسة في كافة الجوانب الخدمية والميدانية والتشغيلية والهندسية والعلمية والتوجيهية والإرشادية وتقييم سير الأعمال وفق جدولتها، بالإضافة إلى إيصال الملاحظات المرصودة والبلاغات الواردة لعمليات الرئاسة وتمريرها لجهة الاختصاص ومتابعة سدادها ومعالجتها، وذلك سعياً من الوكالة على أن تكون الأعمال في الرئاسة أنموذجاً رائداً بين الجهات الحكومية لأهمية وقداسة المسجد الحرام التي شرفت الرئاسة بالعناية به، وحرصاً من الوكالة على تفعيل دورها واختصاصها في الإشراف العام على المسجد الحرام وساحاته وضمان تكامل منظومة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن من أساسيات الخطة التحديث الجديد لرموز الشبكة اللاسلكية بما يتواءم مع الهيكلة الإدارية الجديدة التي شهدتها الرئاسة مؤخراً، مشيراً إلى أنه سيتم عقد عدة حلقات نقاش تعريفية لإيضاح ملامح الخطة. من جهة أخرى أكد الدكتور سعد بن محمد المحيميد، جاهزية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمختلف وكالاتها لاستقبال ضيوف الرحمن والاستعداد التام لاستقبال 70 ألف معتمر في اليوم من داخل المملكة وخارجها، مع تقديم منظومة متكاملة من الخدمات، وتسخير إمكانات وكالات الرئاسة وإداراتها المختلفة، واستعداداتها البشريّة والتشغيليّة بشكل دائم، مع اتّباع كافّة الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة.

وأوضح أنّه جرى تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيّتها قبل توافد المعتمرين، مشيرًا إلى استعداد جميع القيادات الميدانيّة بالمسجد الحرام وأنّه سيتمّ متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيليّة لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عبادتهم بكلّ يسر وسهولة.