المسحل: نسعى أن نكون ضمن دول النخبة كرويا.. والدوري النسائي قريبا

جدة- البلاد
تحت شعار “كرة القدم… الشغف.. الخطة.. المستقبل”. كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن
استراتيجية. تحّول كرة القدم السعودية في ثوبها الجديد. وتشمل استراتيجية التحول للاتحاد 7 ركائز أساسية. لوضع الأسس المتينة لمستقبل كرة القدم السعودية. حيث تشمل المسابقات وتطوير المواهب وكرة القدم. النسائية والقوى العاملة والحوكمة، والتأثير العالمي والتحول التقني.
وقد أقيم حفل إطلاق استراتيجية التحول بحضور. الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة. وعدد من رؤساء الأندية والشخصيات الرياضية بالإضافة. للفرنسي إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول.
وقدم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكره للقيادة السعودية، موضحاً أن اتحاد كرة. القدم يحظى بأكبر ميزانية في تاريخه، مضيفاً: «بدعم كبير من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. نجد اليوم تناغماً كبيراً بين الجهات الحكومية، وهذا يساعدنا. كثيراً على طلب استضافة البطولات وزيادة وتيرة العمل. الذي نهدف من خلاله للتطوير».
وزير الرياضة يشكر القيادة
وقد وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وزير الرياضة الشكر إلى القيادة لدعم الرياضة السعودية. بلا حدود.
وقال وزير الرياضة: “الشكر لخادم الحرمين الشريفين وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد. على الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة في الوقت الحالي وتحقق لنا الكثير من الطموحات”.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تصريحاته خلال حفل تدشين استراتيجية تحول الكرة السعودية، قائلًا: “نتطلع إلى مستقبل مشرق وواعد بالكثير من الإنجازات لكرة القدم السعودية”.
وتهدف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية إلى وضع الأسس الحديثة لمستقبل الكرة في السعودية بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، وذلك بعد إجراء دراسات بيانية وزيارات ميدانية لتجارب دولية في هذا الإطار.
إطلاق أول دوري نسائي
وأعلن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إطلاق المملكة أو دوري نسائي لكرة القدم خلال الأشهر القليلة المقبلة، فضلًا عن تشكيل أول منتخب وطني للسيدات.
وتابع: “نهدف إلى تطوير منظومة كرة القدم السعودية من خلال تجديد هيكل المسابقات واستخدام التكنولوجيا في تحديد وتطوير مهارات المواهب، والكثير من الأهداف الأخرى التي ستساهم في بناء مستقبل واعد للكرة السعودية”.
وواصل: “رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود للرياضة، تدفعنا للعمل بجدّ للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للكرة السعودية”.
وأشار إلى أنَّ الاستراتيجية الشاملة، من شأنها أن تضع كرة القدم السعودية في الطريق الصحيح لتصبح المملكة من ضمن دول النخبة كرويًا. ومن المقرَّر أن يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة، تطوير برامج ممارسة كرة القدم مخصصة لفئات عمرية مختلفة، هذا إلى جانب العمل على تطوير وتصميم مسارات مخصصة للسيدات في مجالات التدريب والتحكيم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م