القاضي يتفقد الفرق البيطرية بمهرجان ولي العهد

الطائف- البلاد

تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي ونائبه وائل السعدي، صباح أمس، الفرق البيطرية المشاركة في مهرجان ولي العهد بنسخته الثالثة.

وأوضح المهندس هاني القاضي أن المهرجان الذي يحظى بدعم واهتمام كبيرين من سمو ولي العهد، حفظه الله، تشارك فيه فرق قسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف وبكادر بيطري متكامل للمساهمة في إنجاح المهرجان.

وبين القاضي ان مهام الفرق المشاركة في المهرجان تتضمن متابعة أشواط السباق والاستقصاء الوبائي واستخراج شهادات صحية للمغادرة والتوعية والإرشاد لأصحاب الابل المشاركة بالإضافة الى تقديم الأدوية والعلاجات للحالات المرضية مشيراً الى أنه تمت مباشرة عدة إصابات طفيفة أثناء السباق.

وأكد القاضي ان جهود مكتب الوزارة بالطائف مستمرة تحت إشراف ومتابعة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وذلك لتحقيق كافة الأهداف المرجوة لخدمة اصحاب الابل المشاركين والحرص على استمرارية الابل بميادين المنافسة. وتختتم السبت المقبل 11 سبتمبر 2021م، منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، التي انطلقت 8 أغسطس الماضي، بجوائز تبلغ قيمتها 53 مليون ريال، وبمجموع 531 شوطًا قسمت على مرحلتين “تمهيدية – نهائية”، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولًا على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.