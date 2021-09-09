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التأمينات الاجتماعية تنجز أكثر من 3.5 مليون معاملة إلكترونياً

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1443 هـ       9 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً خلال شهر أغسطس الماضي. بلغت أكثر من 3.5 مليون معاملة، فيما تجاوز زوار البوابة الإلكترونية للمؤسسة حاجز المليوني زيارة.

وأوضحت أن عدد المسجلين الجدد في بوابة الخدمات الإلكترونية تجاوز 150 ألف مستخدم جديد،. في حين بلغ عدد مرات التحميل لتطبيق “التقاعد” الخاص بعملاء أنظمة التقاعد وتطبيق “تأميناتي” الخاص بعملاء أنظمة التأمينات أكثر من 100 ألف عملية تحميل.

و بينت أن خدمة التعريف بالمعاش التقاعدي عبر قنوات المؤسسة الإلكترونية أصدرت أكثر من 150 ألف تعريف،. في حين استقبل مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء نحو 200 ألف اتصال خلال الفترة ذاتها.

يُذكر أن “التأمينات الاجتماعية” تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل إجراءاتها،. وذلك من منطلق حرصها واهتمامها بعملائها وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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