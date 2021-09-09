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البحرين تدين إستهداف ميليشيا الحوثي لخميس مشيط

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1443 هـ       9 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

المنامة : البلاد

أدانت ممكلة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة، في اعتداء ممنهج ومتواصل على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط واعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها، مجددة وقوفها التام في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وطالبت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة واتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين الآمنين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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