الاتفاق يجهز سليتي للرائد

الدمام-حمودالزهراني
يجهز نادي الاتفاق لاعبه المحترف التونسي نعيم. سليتي للمشاركة في مواجهة الرائد يوم الأحد المقبل. بعدما انتظم رسمياً في التدريبات الجماعية للفريق.
وذلك بعد تماثل نعيم سليتي للشفاء من الإصابة التي تعرض، لها قبل بداية الموسم.
من جهة أخرى، وقعت إدارة نادي الاتفاق. عقود رعاية جديدة للنادي بـقيمة 9 ملايين ريال. مع أربعة رعاة جدد، حيث جرت مراسم. التوقيع مساء أمس الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالنادي. بحضور رئيس الاتفاق المهندس خالد الدبل وأعضاء. مجلس إدارة النادي والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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