استكمال تنفيذ ازدواج طريق الخرمة – رنية – بيشة

الرياض- واس

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستيّة العمل على استكمال تنفيذ مشروع ازدواج طريق الخرمة – رنيّة – بيشة، الّذي يجري تنفيذه بمسارين في كلّ اتّجاه، وبمجموع أطوال تبلغ 360 كيلومتراً، حيث جرى الانتهاء من إنجاز 233 كيلومتراً منها.

ويتكون المشروع من تسع مراحل مختلفة، تمّ الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية منها، على أن يجري استكمال باقي المراحل، البالغ مجموع أطوالها 127 كيلومتراً تباعاً.

ويهدف المشروع الّذي يأتي ضمن الأعمال الرامية إلى تحسين جودة البنية التحتيّة لطرق المملكة وفق المواصفات العالميّة إلى ربط منطقة مكّة المكرّمة بمنطقة عسير بطريق مزدوج يسهم في رفع مستوى السلامة، وتقليل نسبة الحوادث المروريّة على هذا الطريق الحيويّ.

وبلغت نسبة إنجاز المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية 100 %، والمرحلة الثالثة بنسبة 88 %، فيما جاءت المرحلة الرابعة بنسبة 96 %، بينما وصلت المرحلة الخامسة إلى نسبة 91 %، وجرى إنجاز 56 % من المرحلة السادسة، فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة الـ 31 %، وجاءت المرحلة الثامنة بنسبة 34 % أيضاً، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المرحلة التاسعة الـ 33 %.