إغلاق منشآت وسكن للعمالة في جدة ورصد مخالفات بالشرقية

جدة- الدمام- البلاد

أغلقت أمانة محافظة جدة 18 منشأة مخالفة من خلال 3668 جولة رقابية نفذتها في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الوقائية. وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت رصدت خلالها الفرق الميدانية 18 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيي بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية. كما أعلنت الأمانة عن ضبط وإغلاق سكن للعمالة يُستخدم لتحضير التميس لأحد المطاعم الشهيرة بالبغدادية.

وفي الشرقية نفذت أمانة المنطقة أمس الأول ، 1486 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، والمخالفات البلدية.

ونفذت صحة المنطقة الأسبوع الماضي, 900 جولة رقابية على المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والأماكن السياحية والأندية الرياضية بالمنطقة، وأسفرت عن تحرير 178مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).