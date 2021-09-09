“أدبي الجوف” يناقش تطوير المنظومة التعليمية

الجوف : البلاد

نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي ندوة بعنوان “تطوير المنظومة التعليمية في المملكة” قدمها الدكتور نواف السالم والدكتورة سلطانة الرويلي ، حيث شددوا خلالها على ضرورة الاهتمام بمحور العملية التعليمية للطلاب والطالبات، للارتقاء بمستوياتهم خصوصاً في المجالات التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن الندوة تأتي ضمن خطة النادي لنشر الأدب والثقافة وإثراء المشهد الثقافي في جميع محافظات المنطقة، وتزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقدم الدكتور نواف السالم عرضاً عن جهود المملكة في تطوير التعليم وفق رؤية 2030، وتعريفاً عن مدخلات النظام التربوي ودواعي ومبررات تطوير التعليم، وبناء المواطن الصالح في التعليم.

كما أكد السالم أهمية دور المعلم في تطوير التعليم، وقال إن وزارة التعليم أحدثت نقلة في إيجاد رتباً للمعلمين، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن سياق تمهين مهنة التعليم، وأضاف: “المعلم يجب أن يكون مهنياً حتى يحقق رسالة وأهداف التعليم”.

من جانبها، استعرضت الدكتورة سلطانة الرويلي مراحل تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، وتحديات التعليم في الوقت الحالي، وأكدت أهمية التعاون بين الأسرة والتعليم لتحسين مخرجات التعليم.

وفي السياق ذاته، كرّم النبط ضمن مبادرة النادي لتكريم المواهب الشابة في مجالات الأدب والثقافة بحضور ومشاركة كبار المفكرين والأدباء والمثقفين الذين يستضيفهم النادي في أنشطته وبرامجه، الطالب معاذ الحسن على تميزه في المسابقات والمناسبات الثقافية.