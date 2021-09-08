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138 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1443 هـ       8 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أوضحت وزارة الصحة أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعال، ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر ويسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل (138) حالة إصابة مؤكدة بكورونا (كوفيد 19) وتعافي (172) حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة (2463) حالة منها (636) حالة حرجة. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (545505) حالات، وحالات التعافي (534451) حالة، كما تم تسجيل (6) حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8591) حالة .

ونصحت الوزارة بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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