138 إصابة جديدة بكورونا

الرياض- البلاد

أوضحت وزارة الصحة أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعال، ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر ويسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل (138) حالة إصابة مؤكدة بكورونا (كوفيد 19) وتعافي (172) حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة (2463) حالة منها (636) حالة حرجة. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (545505) حالات، وحالات التعافي (534451) حالة، كما تم تسجيل (6) حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8591) حالة .

ونصحت الوزارة بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.