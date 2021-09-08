مكافحة الفساد: حققنا مع 748 متهمًا خلال شهر محرم

جدة : البلاد

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1443هـ،. حيث حققت مع 748 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، وأوقفت 282 مواطنًا ومقيماً.

وأوضحت أنه من بين الموقوفين موظفين في وزارات (الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والنقل والخدمات اللوجستية).

وأشارت بأن الموقوفين توروطوا في جرائم (الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير)،. مشيرةً إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء .