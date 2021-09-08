الثقافية مركز “إثراء” يُطلق برنامج الاتزان الرقمي “سينك”

الدمام : البلاد أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالظهران أمس، برنامج الاتزان الرقمي “سينك”، الذي يهدف إلى رفع الوعي والتأثير على المجتمع في ممارسة العادات الرقمية السليمة، ومعالجة الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي؛ وتقديم رؤية قيادية للعالم الرقمي الجديد في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. ويتضمن البرنامج منصة رقمية والعديد من البرامج والندوات المتنوعة، كجزء من جهود إثراء المستمرة في تسريع وتمكين الابتكار من خلال استخدام التقنية الحديثة، حيث أطلق المركز سابقا برنامج “الحلول الإبداعية”، بهدف المشاركة الإيجابية مع التقنية والأدوات التي تدعم العملية المبتكرة والإبداعية ورفع الوعي حول استخدام التقنية. وأكّدت الدراسات البحثية، التي أجراها المركز بالتعاون مع مؤسّسة بيرسون كون وولف، أن الاستخدام الرقمي المفرط أصبح أمرًا مُقلقًا على مستوى العالم والمنطقة، حيث نتج عن البحث أن 40% من الجيل الذي يلي جيل الألفية يقوم بخداع أصدقائهم وعائلاتهم عن المدة التي يقضونها على الإنترنت، ويقضي الجيل الذي يليه وسكان جنوب آسيا والشرق الأوسط وقتًا أطول مما يجب على الإنترنت، في حين يؤثر التنمر الإلكتروني على قرابة 34% من الأشخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يقوم بعض الأشخاص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ فردي، كتصفّح المنشورات دون التفاعل والتعليق؛ ممّا يولد لديهم الشعور بالوحدة، ويؤدي استقبال التنبيهات من وسائل التواصل الاجتماعي عبر الهاتف المتنقل إلى حالة “ترقّب حدث”، وزيادة نسبة هرمون الدوبامين في كل مرة يتلقّى فيها المستخدم رسالة مُفرحة، حيث تزودنا وسائل التواصل الاجتماعي بسلسلة من المحفزات الإيجابية والسلبية التي لا تنتهي. وأوضح رئيس برنامج إثراء للاتزان الرقمي عبدالله الراشد، أن البرنامج يهدف إلى حماية المستخدم وفهم القضايا والمشكلات التي تواجهه في استخدام التقنية، وإثراء وتحسين استخدامات التقنية، وتسخيرها وجعلها تعمل في الصالح العام، مبينا الفوائد من الأدوات الرقمية ومساعدتها في توفير التعليم والمعلومات والثقافة أثناء فترة الحظر وانتشار الوباء.