فروقات كبيرة في أسعار الأراضي بالمدن

جدة – البلاد

تباينت أسعار الأراضي السكنية في الأحياء، بمدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب الهيئة العامة للعقار، شهد حي القيروان بالرياض أعلى نسبة ارتفاع في متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية بنسبة 41 % ليصل إلى 3930 ريالا خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بـ 2787 ريالا عن الفترة نفسها من العام الماضي فيما كان سعر المتر المربع في حي الحمراء بالرياض الأكثر انخفاضا بنسبة 24 %.

وكان حي النخيل الأعلى في أسعار الأراضي السكنية في مدينة الرياض خلال الربع الأول بـ 4517 ريالا للمتر المربع، والأدنى حي الغنامية بسعر 258 ريالا.

وفيما يخص مدينة جدة، كان حي الوفاء الأكثر ارتفاعا في متوسط سعر المتر المربع بنسبة 40 % ليصل إلى 816 ريالا، فيما كان سعر المتر المربع في حي الشراع الأكثر انخفاضا بنسبة 58 %.

وكان حي الشاطئ الأعلى في أسعار الأراضي السكنية في جدة خلال الربع الثاني بـ 4258 ريالا للمتر مربع، والأدنى حي الرياض بسعر 704 ريالات.

وفي مكة المكرمة كان حي العمرة الجديدة الأكثر ارتفاعا في سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال نفس الفترة بنسبة 38 % ليصل إلى 827 ريالا، فيما كان حي الشرائع الأكثر انخفاضا بنسبة 67 %.

كما سجل حي العزيزية ارتفاعا حيث بلغ 2721 ريالا للمتر المربع، فيما كان حي الشرائع الأدنى بسعر 223 ريالا.

وكان حي الخضراء بالمدينة المنورة الأكثر ارتفاعا بنسبة 47 % ليصل إلى 615 ريالا، فيما سجل سعر المتر المربع في حي أبومرخة انخفاضا بنسبة 49 %.

وكان حي الأناهي بالمدينة المنورة الأعلى في أسعار الأراضي السكنية خلال الربع الثاني بـ 3217 ريالا للمتر المربع، والأدنى حي المندسة بسعر 137 ريالا.

وفيما يخص مدينة الدمام، كان حي الشعلة الأكثر ارتفاعا في متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الثاني 2021 بنسبة 40 % ليصل إلى 1999 ريالا، فيما كان سعر المتر المربع في حي الراكة الشمالية الأكثر انخفاضا بـ32 % ، وكان حي الشعلة الأعلى في أسعار الأراضي السكنية في الدمام خلال الربع الثاني حيث بلغت 1999 ريالا للمتر مربع، والأدنى حي الفرسان بسعر 871 ريالا.