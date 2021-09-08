تعاون بين بنك المنشآت الصغيرة والبنك الصناعي الكوري

الرياض- البلاد

أبرم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس عبر الاتصال المرئي ، اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الصناعي الكوري (IBK)، وذلك ضمن خطة تأسيس البنك بغرض نقل المعرفة والخبرات العالمية ، ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن مزيد التويجري، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك الصناعي الكوري جونق وون يوون.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الاستشارات الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، وإدارة الائتمان والبحث والتطوير وزيادة التمويل المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محلياً ودولياً لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في نمو القطاع وزيادة الكفاءة لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤيتها 2030.