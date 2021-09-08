بعض خدمات جوجل الأكثر شيوعا تتوقف على هذه الهواتف الذكية القديمة.. اعرفها

خدمات جوجل لا تتوقف لدعم المستخدمين حول العالم، وضمن خدماتها المطورة تأكيدها أنها سوف تحظر قريبًا الوصول إلى بعض خدماتها الأكثر شيوعًا على الهواتف الذكية القديمة.

ويزيل عملاق التكنولوجيا الأمريكي دعم خرائط جوجل ويوتيوب وجيميل والتطبيقات الأخرى من عدد من الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتخذ جوجل خطواتها بوقف خدماتها المذكورة لدفع المستخدمين إلى تحديث هواتفهم أو شراء هاتف محمول جديد.

وذلك بحسب ما ذكرت الشركة الأمريكية في منشور قصير على موقعها على الإنترنت، وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

وقال عملاق التكنولوجيا إنه يخطط لمنع المستخدمين من تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بهم على الأجهزة التي تستخدم نظام أندرويد 2.3 اعتبارًا من 27 سبتمبر.

إصدار أندرويد 2.3 قديم للغاية، أصدرته جوجل في ديسمبر 2010، وأكدت أنها قررت سحب دعمها له كجزء من جهودها المستمرة للحفاظ على أمان مستخدميها.

ويسقط عملاق البحث العالمي بشكل منتظم دعمه للإصدارات القديمة من نظام التشغيل أندرويد.

حيث يقوم بطرح إصدارات جديدة، وذلك لأن الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل أكثر عرضة للأخطاء والمتطفلين.

أحدث إصدار من أندرويد هو أندرويد 11،وصار أندرويد 2.3 قديما للغاية وبه أخطاء كثيرة جدا يعمل المطورون على تفاديها منذ سنوات.

في وقت لاحق من هذا الشهر، سيجد أي شخص يستخدم جهازًا يعمل بنظام أندرويد 2.3 أنه غير قادر على تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص به.

وسيتلقون رسالة تفيد بوجود خطأ في اسم المستخدم وكلمة المرور، حتى لو قاموا بتوصيل بيانات الاعتماد الصحيحة.

كذلك سوف تتوقف أيضًا تطبيقات الشركة الشائعة الأخرى عن العمل، بما في ذلك يوتيوب وبلاي ستور وخرائط جوجل وجيميل وتقويم جوجل.

الهواتف التي ستتوقف

كذلك عن طرازات الهواتف الذكية التي لن تدعم تشغيل خدمات جوجل نهاية هذا الشهر، فهي:

Sony Xperia Advance

Lenovo K800

Sony Xperia Go

Vodafone Smart II

Samsung Galaxy S2

Sony Xperia P

LG Spectrum

Sony Xperia S

LG Prada 3.0

HTC Velocity

HTC Evo 4G

Motorola fire

Motorola XT532.

وإذا لم تتمكن من ترقية جهازك، فيمكنك دائمًا حل المشكلة عن طريق تسجيل الدخول إلى خدمات مثل يوتيوب عبر متصفحك.