اختتام فعاليات البرنامج الشبابي الخليجي (شباب مُلهم)

الرياض- البلاد
اختتمت فعاليات البرنامج الافتراضي الشبابي الخليجي. (شباب مُلهم)
الذي نظمته وزارة الرياضة ممثلة. بوكالة شؤون الرياضة والشباب، بالتعاون مع الأمانة العامة. لمجلس التعاون الخليجي، وشهد البرنامج مشاركة فعّالة. من كافة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة. إلى المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بمشاركة. ستة عشر شابا وشابة من الدول المشاركة.
قدموا خلال البرنامج قصص نجاحهم المُلهمة في. العديد من المشاريع التنموية التي أسهمت في. إثراء الجلسات الحوارية بين الوفود الشقيقة، من خلال. التطرق للتحديات التي واجهتهم وطرق التغلب عليها.
ويهدف برنامج (شباب مُلهم) إلى إبراز ما. يمتلكه الشباب الخليجي والأردني والمغربي من إمكانات. كبيرة وإبداع في شتى المجالات، إضافة إلى. تبادل الخبرات والتجارب الشبابية بين الأفراد المشاركين.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م