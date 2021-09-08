المحليات أمير المدينة المنورة يطّلع على خطة عمل مجلس شباب المنطقة

المدينة المنورة : البلاد اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على خطة عمل مجلس شباب منطقة المدينة المنورة للمائة يوم القادمة بعد تشكيله، التي تتضمن تفعيل دور الشباب في تحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة، وتعزيز اتجاهاتهم نـحو المشاركة المجتمعية، وتفعيل المبادرات المتميزة ودعمها معرفياً وإجرائياً، من خلال العمل بمنهجية مؤسسية، وصولاً لمنظومة متخصصة في إنشاء ودعم مبادرات الشـبـاب تسهم في تعزيز دورهم فـي صناعة القرار بالمنطقة. وأكد سموه خلال استقباله رئيس المجلس وعدداً من الأعضاء على الدور المهم والحيوي للشباب في الإسهام في تنمية وطنهم في المجالات كافة، منوهاً بالجهود التطوعية المجتمعية الكبيرة التي بذلها الشباب والشابات أثناء جائحة كورونا، من خلال دعم الأعمال الحكومية والأهلية في مجابهة الجائحة والتخفيف من آثارها على المجتمع. وأشار سمو أمير منطقة المدينة المنورة إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات الكامنة لدى شباب وفتيات المنطقة، من خلال إتاحة الفُرص المُناسبة لهم ودعمهم، لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وإكسابهم المزيد من المعرفة والاطلاع وصقل التجارب، للإسهام في خلق كفاءات قيادية وتنفيذية مُتميزة بالمنطقة، تتولى دوراً مهماً في تنمية وتطوير مختلف المجالات التي يعملون بها، مؤكداً سموه أن الشباب متى ما وجد الدعم والتعليم والتدريب فطموح الشباب السعودي هو عنان السماء، نظير ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين من مقومات وما تهيئه لقنوات الدعم المختلفة، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المعنيّة بفئة الشباب الذين يُشكلون نسبة كبيرة من التركيبة السُكانية، واصفاً سموه الشباب بعماد الوطن، والركيزة الأساسية لمختلف الخطط الاقتصادية من أجل تنمية وطننا الغالي. واعتمد سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، جائزة التميّز للشباب، والتي تهدف من خلال 6 فئات إلى تعزيز اتجاهات الشباب نحو التميّز، وتشجيعهم على الإنجاز القائم على الإبداع والابتكار، وتنمية الاقتصاد المعرفي، وإبراز المشاريع المتميّزة وتعميق أثرها، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في جميع المجالات المختلفة كالمجال الرياضي والتعليمي والترفيهي وريادة الأعمال، وتحفيز الجهات الداعمة للشباب. من جهته، ثمن رئيس مجلس شباب منطقة المدينة المنورة أحمد البدراني دعم واهتمام سمو أمير المنطقة ومتابعته المستمرة والمُباشرة لأعمال ومناشط المجلس وإسهاماته المختلفة، وحرصه البالغ على تقديم المجلس لكافة الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تعود بالنفع على شباب منطقة المدينة المنورة، مؤكداً على سعي المجلس المستمر لتحقيق تطلعات سموه في تحقيق الأهداف المنشودة.