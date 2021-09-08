المحليات

أمانة جدة تغلق 18 منشأة مخالفة للاحترازات

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1443 هـ       8 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يوم أمس 3668 جولة رقابية مع الجهات المعنية. وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 18 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 18 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح،. والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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