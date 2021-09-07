وزير الداخلية يستعرض مع أمير قطر العلاقات الثنائية

الدوحة -واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتمنياتهما – حفظهما الله – لدولة قطر حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.

جاء ذلك لدى استقبال أمير دولة قطر للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، في الديوان الأميري بالدوحة، أمس. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.



من جهة أخرى عقد سموه، مع أخيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر جلسة مباحثات رسمية، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.وفي بداية الجلسة رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر بسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، منوهًا بالتنسيق الأمني الرفيع بين وزارتي الداخلية في البلدين.

من جانبه أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، وتعزيز مسارات التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.