خطوة استثمارية تدعم خزينة الهلال

أعلن الهلال– في خطوة استثمارية رائدة- عن. فتح التقديم للشركات لإنشاء وتشغيل مراكز رياضية. باسم وشعار النادي، وتهدف إدارة الهلال من. هذه الخطة إلى زيادة إيرادات النادي العاصمي. وكذلك تعزيز الجوانب الاستثمارية مع تنويع مصادر. الدخل للنادي، ويتضمن هذا الامتياز منح الشركاء. تشغيل المراكز الرياضية واستخدام شعار وهوية النادي. والترويج والتسويق للمشروع عبر منصات النادي المختلفة.
وفي هذا الصدد تحدث الدكتور مقبل بن. جديع المتخصص في الاستثمار والتسويق الرياضي عن. هذه الفكرة وقال: خطوة جميلة أن تخطوها. الأندية السعودية لزيادة مداخيلها المالية التي تعاني. من الصرف الكبير مقابل ضعف في الإيرادات. وهذه الفكرة والخطوة تأخرت كثيراً، ولكن أن. تصل متأخراً خير من ألا تصل وأتمنى. أن نرى في القريب العاجل استثمار الأندية. في المتاجر والمطاعم وكل ما من شأنه. أن يدعم أنديتنا في الناحية الاستثمارية والمالية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م