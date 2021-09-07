تعزيز الشراكة السعودية الأمريكية لخدمة العمل الإنساني

الرياض- واس

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض، أمس، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج، سبل التعاون والشراكة الدولية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأعمال الإغاثية والإنسانية وسبل تطويرها فيما يخدم العمل الإنساني.

وأبرز الربيعة للوفد الأمريكي الزائر الأدوار والأعمال الإغاثية والإنسانية التي يؤديها المركز، مبينًا أن مشروعات المركز وصلت إلى 69 دولة حول العالم بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، موضحًا أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من تلك المشروعات.

وأشادت مارتينا بالعلاقات الثنائية المميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

من جهة أخرى التقى مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض، أمس، سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.