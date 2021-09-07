“بيئة مكة” تناقش عمليات الشحن والاستيراد والتصدير بمطار جدة

جدة : البلاد

اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي ، مع مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور، ومدير عام جمرك المطار مشعل بن حسن الزبيدي ، بالاضافه الى مدراء الشركات والقطاعات ذات العلاقة بشأن عمليات الشحن والاستيراد والتصدير، اليوم،

و أكد ” الغامدي ” اهمية التعاون والتكامل لتطبيق كافة الاجراءات النظاميه للحد من دخول الافات النباتيه والأمراض الحيوانيه المعديه ، واتخاذ كافة الاجراءات النظاميه حيال شحن الارساليات الحيوانيه والنباتية الابعد اذن استيراد مسبق ، حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية جديدة لتطبيق شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه، وذلك بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة، وحماية الثروة النباتية، واستمرار تدفق الخضروات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي. كما تم اعطاء مهله للمؤسسات والشركات لاستكمال اجراءات التسجيل حتى تاريخ ١-٤-١٤٤٢هـ .

وأوضحت الوزارة، أن الضوابط الجديدة تضمنت تحديد الأصناف والكميات التي توضع في رخصة الاستيراد، حسب احتياج السوق المحلية، وتنظيم الخدمات المساندة والنقل، ومتطلبات إصدار التراخيص وأذون الاستيراد.

وأشارت، إلى أن الآلية اعتمدت على نظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على: “عدم السماح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص الاستيراد وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر”، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنص على: “الجهة التي ترغب في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية، تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطات المختصة”، وإشارة للمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية(CPM) التي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.وبينت الوزارة، أن الآلية الجديدة اشترطت مطابقة شحنات الخضروات الفواكه لأحكام نظام الحجر الزراعي لدول الخليج، واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من الوزارة، موضحة أنه في حال انتهاء صلاحية ترخيص الاستيراد لن يسمح بفسح الشحنات الواردة، كما يحق للوزارة التحقق من الكميات المستوردة وفقاً لكل ترخيص، بالإضافة إلى إيقاف الشحن في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير ،

كما وقف الغامدي على مكاتب الفسح في الشحن وصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ووقف على سير العمل في محاجر المطار، وأشاد بالأعمال التي يقوم بها العاملون في صالات الحجاج والمحاجر .

من الجدير بالذكر ان محجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، يتولى فحص الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها والإرساليات النباتية بعد تحويلها من الجمارك عن طريق الربط الإلكتروني ، وذلك للتأكد من سلامة الإرساليات من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وفق نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ولائحته التنفيذية بالمملكة وذلك للمنع والحد من تسرب الأمراض الوبائية والمعدية والآفات النباتية من الخارج.