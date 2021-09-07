الأخضر السعودي يعود بفوز ثمين من عمان ويتصدر

جدة – هلال سلمان
عاد الأخضر السعودي بانتصار ثمين من ميدان. مضيفه العماني بهدف وحيد سجله صالح الشهري. في اللقاء الذي جرى بين المنتخبين في. مسقط، ضمن الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة. لكأس العالم 2022.
أحكم منتخب عمان إغلاق المناطق الخلفية وأحسن. الانتشار في ملعبه، واعتمد على الهجمات المرتدة. لاستغلال سرعة الجناحين، وكانت أخطر فرص الشوط. الأول تسديدة سالم الدوسري التي جانبت المرمى.
ثم مرر سلمان الفرج كرة ساقطة داخل. المنطقة هيأها فهد المولد بكعبه إلى المندفع. من الخلف صالح الشهري الذي سددها أرضية. قوية محرزا هدف التقدم للأخضر السعودي في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني، تصدى محمد العويس لرأسية. عمانية وطالب لاعبو منتخب عمان بركلة جزاء. لكن الحكم لم يحتسب شيئا، وكاد الشهري. أن يضيف الهدف الثاني لمنتخبنا برأسه (د 56). وتعددت بعدها الفرص لمنتخبنا، ثم لعب أيمن. يحيى مكان الشهري (د 80) وعلي الحسن. مكان عبد الإله المالكي (د 88)، وتصدى العويس لتسديدتين. عمانيتين خطيرتين قبل نهاية اللقاء، الذي انتهى. بفوز منتخبنا ووصوله إلى 6 نقاط من انتصارين ليتقاسم صدارة المجموعة. مع نظيره الأسترالي الفائز على فيتنام بهدف وحيد.