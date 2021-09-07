استخدام حاويات القطارات لنقل البوليمرات لميناء الملك فهد

الرياض- البلاد

وقعت الخطوط الحديدية السعودية “سار” والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” ، أمس اتفاقية لنقل البوليمرات عبر الخطوط الحديدية من الجبيل الصناعية إلى ميناء الملك فهد الصناعي بالدمام لمدة 25 عاماً، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” المهندس خالد بن هاشم الدباغ، وعدد من المسؤولين في قطاعات البتروكيماويات والنقل.

وتهدف الاتفاقية إلى استخدام حاويات القطارات لنقل البوليمرات كوسيلة نقل أساسية لشركة “سابك”، وتشمل رحلتين يومياً من محطة حاويات الجبيل إلى ميناء الدمام في الاتجاهين، ومن المتوقع نقل أكثر من 300 ألف حاوية (مكافئة لعشرين قدم) سنوياً.

ووقع الاتفاقية عن شركة “سابك” رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” الرئيس التنفيذي يوسف البنيان ، وعن شركة “سار” الرئيس التنفيذي الدكتور بشار بن خالد المالك.

وأوضح الدكتور المالك أن الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية (سار) لتشغيل بنية خطوط حديدية فعالة وآمنة وموثوقة تربط مناطق المملكة وتخدم القطاعات المختلفة بالمملكة، بما يخفض من معدلات استهلاك الوقود بنسبة 17 %، ويعزز من التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية التي أعلنها سابقاً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، مؤكداً أن الاتفاقية ستؤدي إلى تقليل عدد الحوادث المرورية، وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 19 % عبر إزاحة ما لا يقل عن 300 ألف رحلة نقل عبر الشاحنات من الطرق سنوياً، الأمر الذي يسهم في تحسين البنية التحتية للطرق، إضافة إلى دورها في تحقيق مصادر إيرادات جديدة ومستدامة للشركة.