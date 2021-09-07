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أمين جدة: إعادة إحياء جدة التاريخية استثمار ثقافي واقتصادي

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1443 هـ       7 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ثمن معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد (حفظه الله)، إطلاق مشروع “إعادة إحياء جدة التاريخية” ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية والذي يشكل خطوة مهمة وملهمة تنطلق في أهدافها إلى تنمية الإنسان والمكان وتؤصل في الذاكرة عراقة التاريخ والزمان، وسط بيئة خلاقة حاضنة للفن والإبداع وجاذبة للاقتصاد ورواد الأعمال وفق رؤية السعودية 2030م.

وبين أمين جدة أن جدة التاريخية تحمل قيمة ثقافية كبيرة ومصنفة ضمن مواقع التراث العالمي، لافتا إلى إن مشروع “إعادة إحياء جدة التاريخية” سيستهدف البنية التحتية والخدمية، ويحسن من جودة الحياة، كما سيعزز الجوانب الحَضرية، ويطور المجال الطبيعي والبيئي، وسيتحول المكان إلى حاضنة طبيعية للفن والإبداع وملتقى للفنانين ورواد الأعمال السعوديين.

وأشار صالح التركي إلى أن أحد أهداف التطوير هو استثمار التاريخ والعناصر الثقافية في المنطقة وتحويلها إلى روافد اقتصادية مهمة وتتيح فرص عمل واعدة ومميزة، مؤكدا أن جدة التاريخية ستكون وجهة سياحية جاذبة تستقطب الزائرين من كل مكان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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