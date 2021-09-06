315 وظيفة بقطاع النقل في ملتقى التوظيف بجدة

جدة- ياسر بن يوسف

أفادت احصائيات ملتقى التوظيف الثاني والذي أقيم ضمن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة عن استقبال 352 باحثا عن عمل وذلك للتقديم على 315 وظيفة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية عبر أربع شركات وطنية.

وأقيم الملتقى في دورته الثانية بدعم من محافظة جدة وبتنفيذ جامعة جدة وبشراكة استشارية من عيادات الأعمال وبشراكة استراتيجية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكشفت احصائيات الملتقى الذي أقيم على مدى يومين أن 51 % من المتقدمين للوظائف هم من حملة شهادات الثانوية العامة، فيما بلغ حملة درجة البكالوريوس نسبة 24 %، يليهم الحاصلون على دبلوم بنسبة 15%، وأخيرا فئة خريجي المتوسط 10 %.

كما بلغت نسبة حاملي رخصة النقل الثقيل 9 %، و 30 % حاملي رخصة نقل خفيف، والنسبة الأكبر من حاملي رخصة قيادة خصوصي، ويمثل مستفيدي الضمان الاجتماعي 7 % من إجمالي المتقدمين.

وشارك في تقديم الوظائف بثاني ملتقيات التوظيف شركة وارد للخدمات اللوجستية، شركة حافل للنقل، شركة ناصر أبوسرهد. شركة الحافلات الحديثة المحدودة.

وكان ملتقى التوظيف الأول قد أتاح 372 وظيفة قدمتها خمس شركات وطنية، حيث تستهدف ملتقيات التوظيف طالبي الوظائف من فئتي الخريجين حديثا والباحثين عن عمل. وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا.