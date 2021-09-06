213 ألف فرصة وظيفية مستهدفة للعام الحالي

الجوف – البلاد

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن مستهدفات برنامج التوطين لهذا العام تتضمن أكثر من 213 ألف فرصة وظيفية لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.

وأضاف خلال لقاء مع رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية بمنطقة الجوف، أن برنامج نطاقات قلص عدد الأنشطة المصنفة إلى 32 نشاطاً، وربط نسب التوطين بمعادلة تعتمد على عدد العاملين لتسهيل تعامل القطاع الخاص مع البرنامج وزيادة مشاركة الكوادر البشرية الوطنية بسوق العمل.

وبين أن الوزارة لديها توجه جاد نحو التحول الرقمي، حيث يتم حالياً عبر المنصات الإلكترونية تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية باليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقاً كحد أقصى من خلال مكاتب العمل ، مؤكدا ان الوزارة تعمل على استشراف مستقبل سوق العمل وتستعد للمتغيرات في أنماط العمل الجديدة، وعملت على إطلاق شركة عمل المستقبل ومن خلالها أطلقت منصة العمل الحر وأصدرت أكثر من 800 ألف وثيقة عمل حر، وإيجاد فرص العمل عن بعد، ليستفيد من منصة العمل عن بعد أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة.