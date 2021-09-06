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عبدالعزيز بن سعود يبحث تطوير مسارات التعاون مع رئيس مجلس الوزراء القطري

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1443 هـ       6 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدوحة : واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع أخيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر جلسة مباحثات رسمية، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي بداية الجلسة رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر بسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود،. منوهًا بالتنسيق الأمني الرفيع بين وزارتي الداخلية في البلدين.

من جانبه أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين،. وتعزيز مسارات التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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