رئيس الأركان يبحث التعاون العسكري مع نظيره الموريتاني

البلاد : واس

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة أمس، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق الركن محمد ولد بمب ولد مكت والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، ومن الجانب الموريتاني الوفد المرافق لقائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية.