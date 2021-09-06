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رئيس الأركان يبحث التعاون العسكري مع نظيره الموريتاني

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1443 هـ       6 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة أمس، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق الركن محمد ولد بمب ولد مكت والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، ومن الجانب الموريتاني الوفد المرافق لقائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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