المحليات

ديوان المظالم يتلقى طلبات التدريب عبر منصة خبير

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1443 هـ       6 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

يتلقى ديوان المظالم، اليوم، طلبات التدريب في محاكمه وإداراته عبر ” منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني ” ويستمر حتى 8 /2 /1443هـ، مستهدفاً طلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.

ويمنح برنامج التدريب التعاوني بمحاكم وإدارات الديوان في كل مناطق المملكة للراغبين فيه فرص التدريب في تخصصات: الشريعة، والأنظمة والقانون، وأصول الدين، والمكتبات، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، إضافة إلى دبلوم الدراسات القانونية.

ويسعى الديوان نظير ما يجده من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، أيّدها الله، من خلال هذه البرامج التدريبية إلى توفير مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة بما فيها القطاعات التعليمية، وفق ما رسم له في رؤيته من خطط وأهداف تملي عليه الواجب الوطني والمجتمعي، وتقتضيها ريادته في كل ما يوكل له من أعمال وما يقدمه من مبادرات.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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