ديوان المظالم يتلقى طلبات التدريب عبر منصة خبير

الرياض- البلاد

يتلقى ديوان المظالم، اليوم، طلبات التدريب في محاكمه وإداراته عبر ” منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني ” ويستمر حتى 8 /2 /1443هـ، مستهدفاً طلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.

ويمنح برنامج التدريب التعاوني بمحاكم وإدارات الديوان في كل مناطق المملكة للراغبين فيه فرص التدريب في تخصصات: الشريعة، والأنظمة والقانون، وأصول الدين، والمكتبات، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، إضافة إلى دبلوم الدراسات القانونية.

ويسعى الديوان نظير ما يجده من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، أيّدها الله، من خلال هذه البرامج التدريبية إلى توفير مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة بما فيها القطاعات التعليمية، وفق ما رسم له في رؤيته من خطط وأهداف تملي عليه الواجب الوطني والمجتمعي، وتقتضيها ريادته في كل ما يوكل له من أعمال وما يقدمه من مبادرات.