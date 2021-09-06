أول تعليق من “الفيفا” على أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين

أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان رسمي اليوم الاثنين، أسفه من أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، أمس في ملعب كورينثيانز أرينا بمدينة ساو باولو البرازيلية، مُشيرًا إلى أنه سيحلل تقارير المباراة وتقرير المراقب للوقوف على قرار أخير.



واقتحم موظفون من وزراة الصحة البرازيلية ملعب اللقاء في الدقيقة السادسة، لاحتجاز 3 لاعبين من الأرجنتين وإيداعهم في الحجر الصحي، وهم الحارس إيميليانو مارتينيز، والمدافع كريستيان روميرو، وصانع الألعاب جيوفاني لو سيلسو، وثلاثتهم ينشطون بالدوري الإنجليزي الممتاز، مع أندية أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير.



وتعلل الموظفون بأن اللاعبين الثلاثة خالفوا قواعد السلامة الخاصة بفيروس كورونا، ودخلوا البلاد عن طريق التحايل كونهم قادمين من إنجلترا.

البرازيل أدرجت إنجلترا ضمن الفئة الحمراء، بالتالي ينبغي عزل جميع الوافدين من الأراضي الإنجليزية 14 يومًا في الحجر الصحي.

لكن اللاعبين الثلاثة الذين وفدوا من إنجلترا مباشرة، دخلوا البرازيل بشكل اعتيادي من دون الخضوع للحجر الصحي أو العزل.

وتم تأجيل المباراة بقرار رسمي من الحكم، ولا يزال مستقبلها مجهولًا بين احتساب الأرجنتين فائزة أو إعادتها في وقت لاحق.





الأقرب بحسب محللون أن مباراة البرازيل والأرجنتين سيتم إعادتها في فترة التوقف الدولية الثانية من الموسم الحالي.

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