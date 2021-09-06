أمانة جدة تنجز 90% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة

جدة : البلاد

أنجزت أمانة محافظة جدة نحو 90% من أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز “التحلية” مع طريق المدينة والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 240.393.735 ريال، وذلك ضمن مبادرات الأمانة التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة من خلال تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

والمشروع هو عبارة عن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز “التحلية” عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق – غرب) بطول 650م يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين وكذللك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.