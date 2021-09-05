لماذا يقف الطائر على سلك الكهرباء ولا يتأثر بالتيار؟.. اعرف إجابة السؤال الشهير

السؤال الشائع من الطفولة لماذا يقف الطائر على سلك الكهرباء ولا يتأثر بالتيار؟

من المعروف رؤية الطيور تقف فوق أسلاك الكهرباء وعلى أسلاك الجهد العالي المبطنة بالطرق.

وذلك دون أن تصعق وتموت أو حتى تصاب بأي أذى، على عكس ما هو معروف بالنسبة للبشر، فما تفسير الأمر؟

في البداية يجب أن نعرف أن التيار الكهربائي هو ببساطة حركة إلكترونات.

وحتى تنتقل الإلكترونات من نقطة إلى أخرى، تتطلب فرق جهد كافٍ بين هاتين النقطتين، بحسب ما ذكر موقع «science abc» العلمي.

الكهرباء تتدفق من مناطق ذات طاقة عالية إلى طاقة منخفضة

وتمامًا مثل جميع أنواع الطاقة، تسعى الكهرباء لتحقيق التوازن.

وهذا يعني أن الكهرباء تتدفق من مناطق ذات طاقة عالية إلى آخر بطاقة منخفضة على طول المسار الأقل مقاومة.

إذا وضع الطائر قدما واحدة على السلك الذي يقف عليه، والقدم الأخرى على الأرض أو سلك مختلف بجهد أقل، سوف يصعق بالكهرباء.

لأن الطائر يكون وسيطًا موصلًا يسمح للتيار الكهربائي بالمرور من مادة الجهد العالي «السلك» إلى مادة الجهد المنخفض «الأرض».

ولكن عندما يقف الطائر فوق أي سلك كهربي بقدميه الاثنتين، تصبح الدائرة غير مكتملة.

لذلك يعاق تدفق الإلكترونات المطلوبة لتوصيل الكهرباء، كما أن فرق الجهد بين النقطتين (قدمي الطائر) الموجودتين على السلك يكون ثابتا ولا يتغير ويساوي صفر.

وبالتالي يتلاشى أي خطر أو ضرر يمكن أن يصيب الطائر وهو فوق السلك، وفقا لما ذكره الموقع العلمي.