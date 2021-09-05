حملة مشتركة لتحسين المشهد البصري بالشرقية

الدمام ـ البلاد

تواصل امانة المنطقة الشرقية حملاتها من اجل توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق “بلدي”.

وتأتي هذه الحملة ضمن العديد من المبادرات التي تسهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن برنامج جودة الحياة الذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار المملكة بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة، ونفذت أمانة المنطقة الشرقية وشرطة الشرقية والإدارة العامة للجوازات امس، حملة مشتركة على سوق الحراج للأثاث الرجيع بالدمام، وذلك لمنع الافتراش على الأرصفة، وضبط الباعة الجائلين، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، وتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أن الحملة الميدانية المشتركة في سوق الحراج في الدمام، نتج عنها رفع طنين من المتروكات المجهولة المصدر، وضبط عدد 18 وافداً مخالفاً للأنظمة، ورصد 24 مخالفة بيع الجائل. وأبان المهندس مغربل، أن المتروكات المخالفة المضبوطة، بالطرقات للعمالة الجائلين، تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة وتكثيف الحملات الميدانية، والتنسيق المستمر بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة، لمعالجة هذه المخالفات. داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة والحرص على الابلاغ عن جميع مظاهر التشوه البصري والمخالفين من خلال مركز البلاغات 940 لاتخاذ اللازم.