120 إصابة جديدة بكورونا و219 حالة تعافي

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،. ليصل إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 545,243 حالة.

وأفاد تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة،. إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8579 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 219 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 534,062 حالة،. لافتة إلى أن هناك 2602 حالة نشطة حالياً، من بينها 723 حالة حرجة.

و أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لبعض الفئات.

وقال العبدالعالي: هناك دراسات حول هذا الأمر، وبناءً عليه تم إضافة إعطاء الجرعة الثالثة للفئات الأشد حاجة صحيًا في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة أعضاء أو من لديهم اضطرابات في المناعة.