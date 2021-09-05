المناعة النفسية صمام أمان ضد القلق والاكتئاب

جدة- نجود النهدي

تواصل اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية فعالياتها للتعريف بالامراض النفسية وآثارها الصحية، خصوصا وأن اضطراب الاكتئاب الجسيم والضغوط النفسية والقلق تعد من انماط الامراض النفسية. وفي هذا السياق قال الأخصائي النفسي الدكتور محمد يحيى ‏من الأمور التي قد تساعد بها أحد المقربين الذين يعانون من أحد الأمراض النفسية، هي التوقف عن دفعه نحو التصرف بشكل طبيعي، فالمرض يصبح مرضا بسبب عجز المريض عن تغييره بمفرده، لافتا إلى أن أكثر الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان المعاصر؛ الاضطرابات النفسية، والتي تعيق الفرد عن ممارسة حياته بشكل طبيعي وتقلل من شعوره بجودة الحياة، وكلما زادت هذه الضغوط وقابلها شخصية هشة مع عدم وجود دعم أسري واجتماعي كلما كانت هذه الضغوط أكثر حدة.

كما أن القلق وهو الأكثر انتشاراً وهو عبارة عن حالة شعورية تتسم بالترقب المبالغ فيه تجاه عدد من الأحداث والأنشطة في حياة الفرد مثل الصحة أو العمل أو المستقبل. وعن كيفية تخطي الضغوط النفسية قال: نحن نحتاج لبعض الخطوات العملية منها على سبيل المثال أن نقوي مناعتنا النفسية، وأن نكون أكثر مرونة في التعامل مع أحداث الحياة المختلفة، وتعلم بعض المهارات الحياتية كحل المشكلات واتخاذ القرارات وأن نهتم بممارسة الرياضة بشكل مستمر، وأن تناول الأطعمة الصحية، ويأتي كذلك دور مهم جداً وهو دور الأسرة ودور المجتمع كدعم للأفراد الذين يواجهون مثل هذه الضغوط. واضاف أن الاكتئاب ربما يمنع الانسان من ممارسة حياته بشكل طبيعي ويكون المزاج فيه متغيراً والمشاعر مضطربة ويستمر لفترة لا تقل عن أسبوعين يتغير فيها النوم والشهية والزهد في الحياة ومشاكل في التركيز وممكن تصل كذلك لإيذاء النفس. كما أن الوسواس القهري وهي تلك الأفكار المتسلطة أو الشعور القهري الذي يحاصر المريض ويضيق عليه ولا يستطيع أن يتخلص منه مهما بذل من جهد.

وحول ايهما يتعرض للضغوط النفسية المرأة أم الرجل قال: عندما تتعلق الاضطرابات النفسية بالقلق والاكتئاب فإن النساء هم أكثر عرضة لتلك الاضطرابات لأسباب اجتماعية واقتصادية أو نفسية، أما الاضطرابات الذهنية فتكون النسبة تقريباً متساوية بين الرجال والنساء. وفيما إذا كانت العوامل المالية لها علاقة بالأمراض النفسية قال:لابد أن نكون واقعيين من ارتباط الظروف المالية غير الجيدة ببعض المشاكل النفسية – وهذا لا يجعل من ظروفهم المادية جيدة بعيداً عن الاضطرابات النفسية – لكن متى ما امتلك الفرد الإيمان الكامل بأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، ثم عمل واجتهد متوكلاً على رب البشر، وعلّق كل ذلك بإيمانه بقضاء الله وقدره كلما ارتاحت نفسه واطمأنت. ختاما، متى نقول يجب ألا تتردد في زيارة العيادة النفسية؛ الجواب هو: عندما تشعر بأن هذه الضغوط بدأت تؤثر وبشدة على حياتك الشخصية، والجسدية، والاجتماعية، والوظيفية. يذكر أن الدرسات العلمية الموثقة توصلت إلى أن 10 % فقط من المرضى النفسيين هم الذين يحتاجون للعلاج في المستشفيات النفسية المتخصصة، في حين يفترض أن تشخص حالات 90 % من المرضى وتعالج في المستشفيات العامة.