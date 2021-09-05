الإقتصاد الفضلي يدشن صوامع ينبع بتكلفة 364 مليون ريال

ينبع : البلاد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم مشروع فرع المؤسسة العامة للحبوب بمحافظة ينبع. وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم القى معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس كلمة عبّر من خلالها عن فخره واعتزازه وكافة منسوبي المؤسسة بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله” لافتتاح فرع المؤسسة بمحافظة ينبع، وشكره وتقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة لرعايته تدشين هذا الصرح الحيوي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين “أيده الله” والذي سيلبي بعون الله احتياجات المواطنين والمقيمين والقطاعات الأخرى المتعلقة بالصناعات الغذائية في المملكة. وأوضح معالي المهندس الفارس أن الدولة أنشأت هذه المؤسسة في العام 1392هـ إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع الذي بدأ بفرع وحيد وبطاقة تخزينية وإنتاجية محدودة، واليوم تحتفل المؤسسة وبتوفيق من الله في أحد مناسبات الخير والنماء لهذه البلاد المباركة بافتتاح الفرع الخامس عشر للمؤسسة ليكون صرح من صروح بلادنا ويكمل مسيرة النماء التي خطط لها لتوفير سبل العيش لأبناء هذا البلد المبارك والمقيمين وزواره الكرام ليصل إجمالي طاقات المؤسسة التخزينية الى حدود (3.5) مليون طن. وأشار المهندس الفارس إلى أن هذا المشروع الضخم والحيوي الذي بلغت تكلفة انشائه أكثر من (364) مليون ريال يعد أحد مبادرات برامج التحول الوطني والمتمثل في تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي والذي يهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتعزيز طاقات استقبال الحبوب، وأوضح أنه يضم صوامع خرسانية لتخزين الغلال بسعة إجمالية تبلغ (120) ألف طن متري، ومعدات لتفريغ السفن على رصيف الميناء بطاقة 1000 طن/الساعة، وبرج تشغيل بكامل معداته لنقل الغلال وتوزيعه داخل الصوامع إضافة إلى المختبرات ، وأنظمة التحكم الآلي، وكامل خطوط المرافق، وشبكات متكاملة لصرف الأمطار، وأنظمة إنذار ومكافحة الحريق، ومحطة احتياطية لتوليد الكهرباء، إلى جانب المباني الخدمية والإدارية الأخرى. وكرر في ختام كلمته الشكر لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة على تدشينه فرع المؤسسة بمحافظة ينبع، داعياً الله يديم على وطننا الغالي الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ــ. بعد ذلك ألقى الكابتن عبدالله بن عواد الزمعي كلمة نيابة عن أهالي محافظة ينبع رفع من خلالها اسمى آيات والشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على رعاية هذا الحدث الذي اسعد أبناء المحافظة والذي يوكد حرصه ــ أيده الله ــ على توفير السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين والتركيز على الأمن الشامل بكل أنواعه، ومنه الأمن الغذائي، وأكد على أهمية هذا المشروع التنموي الذي يشكل منفذاً جديداً على الميناء يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الاحتياجات لأهم السلع الغذائية. بعدها شاهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة والحضور عرضاً مرئياً عن المشروع الذي نفذته إحدى الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال، ثم دشن معاليه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ـ حفظه الله ـ فرع المؤسسة بميناء ينبع التجاري.