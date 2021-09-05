إشادة كبيرة بمنافسات كأس العرب للسيدات

الرياض – هاني البشر
تحظى بطولة كأس العرب للسيدات التي ينظمها. الاتحاد العربي بإشادة كبيرة من قيادات رياضية. عربية، اللواتي أعربن عن سعادتهن البالغة بنجاح. الحدث الكروي النسائي، الذي تختتم منافساته غداً. في القاهرة بلقاء منتخبي الأردن وتونس، بعدما. أحيا الحدث مجدداً كرة القدم النسائية في. العالم العربي، وقالت الشيخة نعيمة الأحمد الجابر. الصباح رئيس لجنة رياضة المرأة في دولة. الكويت: إن “الاتحاد العربي لكرة القدم نجح. في تنظيم بطولة وفق أعلى المقاييس بوجود. كافة الكوادر العاملة أصحاب الخبرات في تنظيم. مسابقات كرة القدم”، مضيفةً: “أدرك جيداً التحديات. الكثيرة التي تواجه رياضة المرأة بشكل عام. وكرة القدم النسائية على وجه الخصوص، وبالرغم. من هذا نجد مؤسسات عربية تسعى بحق. لتوفير الدعم والرعاية لهذه الرياضة، فنحن بدورنا. في الكويت نساعد كل نشاط يدعم المرأة. العربية ونقف بجانب الاتحاد العربي لكرة القدم. في مساعيه لتطوير كرة القدم النسائية العربية”.
من جهتها، أعربت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز. آل خليفة نائب رئيس اتحاد اللجان الوطنية. العربية رئيس اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة في. دول مجلس التعاون الخليجي، عن سعادتها الكبيرة. “لإقامة الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس. العرب للسيدات”، وقالت: “أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب. السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وأثمن اهتمامه. برياضة المرأة وكرة القدم النسائية بشكل خاص.
من جهتها، قالت أمل بوشلاخ عضو الاتحاد. الإماراتي لكرة القدم: إن “بطولة كأس العرب. للسيدات من أهم البطولات التي تنتظرها كل. امرأة عربية، وللأسف دول الخليج لم يحالفها. الحظ بالمشاركة بسبب الظروف والتحديات، منها تصفيات. آسيا بجانب الظروف الصحية نتيجة جائحة كورونا. إلا أن الإمارات وعددا من دول الخليج شاركوا. بوجود حكمات دوليات ضمن الكوادر التحكيمية للبطولة”.
بينما قالت سليمة سواكري وزيرة الرياضة كاتبة. الدولة المكلفة برياضة النخبة في الجزائر: إن “كأس. العرب للسيدات من أهم البطولات التي يجب. تجنيدها على الأجندة العربية لدعم مسابقات كرة. القدم النسائية”، وأضافت: “الجزائر من الدول التي. تحرص دوماً على أن تتواجد في أي محفل عربي. ونشجع كل المنتخبات واللاعبات والمدربات والحكمات في. هذه البطولة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م