أمانة جدة تغلق 68 منشأة مخالفة للإرشادات والتدابير الوقائية

جدة : البلاد

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية، 9890 جولة رقابية مع الجهات المعنية،. لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 68 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة، أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 94 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أنها ستواصل جهودها للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس،. مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية،. والإبلاغ عن أية مخالفات عبر رقم البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.