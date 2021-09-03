مراكز للخدمة الشاملة بالمسجد النبوي

المدينة المنورة – البلاد

وقعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اتفاقية لإنشاء مراكز الخدمة الشاملة بالتعاون مع ‏الهيئة العامة للأوقاف ‏وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في إطار الشراكة بين الجهات الحكومية ‏وتقديم الخدمات التكاملية على أكمل وجه.

وتأتي هذه الاتفاقية ‏للعمل على إنشاء مراكز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي لتقدم مختلف الخدمات للجهات في مركز واحد للتيسير على زائري المسجد النبوي ولتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 ‏فيما يتعلق بالمسجد النبوي من حيث ‏التطوير والتحديث المستمر ‏للخدمات لتواكب مستهدفات الرؤية في زيادة أعداد الزوار ‏وإثراء تجربة ضيوف الرحمن ‏من خلال العمل التنسيقي والتكاملي بين القطاعات كافة.

وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أن الوكالة تعمل على تقديم أرقى الخدمات في المسجد النبوي، وتسعى بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة وتقديمها بيسر وسهولة، وستكون هذه المراكز بإذن الله مقصدا للزائر للوصول لجميع الخدمات التي يحتاجها كالتنقل وعربات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب خدمات الارشاد والمعلومات والهدايا للزوار والرد على الاستفسارات واستقبال الملاحظات.